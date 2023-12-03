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Жильё в Municipality of Kato Archane, Греция

2 объекта найдено
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings в District of Archane - Asterousia, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings
District of Archane - Asterousia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€1,75 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в District of Archane - Asterousia, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
District of Archane - Asterousia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Предлагаются на продажу, две независимые квартиры в префектуре Ираклион.Общая площадь обоих …
€172,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Kato Archane, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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