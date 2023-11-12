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Квартиры в дим Кастория, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings в дим Кастория, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
дим Кастория, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на первом этаже…
€75,000

Параметры недвижимости в дим Кастория, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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