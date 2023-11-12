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Земельные участки в Municipality of Kalon Chorion, Греция

25 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€600,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 1
Площадь 16 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€115,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€275,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4070 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€107,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 600 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4254 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€285,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории…
€175,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6587 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
€380,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 666 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€96,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 539 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€90,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€390,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4185 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€270,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5479 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€175,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7304 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€210,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4166 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14565 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€310,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4027 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 49121 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
€5,88 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1060 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€86,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€125,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 982 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€70,000
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