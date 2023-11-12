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Квартиры в Municipality of Kalon Chorion, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на п…
€73,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается недостроенная квартира 110 кв.м. в Истро, восточный Крит. Квартира находится на 1 …
€120,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kalon Chorion, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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