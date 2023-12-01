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Коммерческая недвижимость в Municipality of Kalamafka, Греция

1 объект найдено
Отель 10 комнат с furnishings в Municipality of Kalamafka, Греция
Отель 10 комнат с furnishings
Municipality of Kalamafka, Греция
Комнаты 10
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Проект комплекса вилл был задуман владельцами и притворен в жизнь с любовью и трепетным отно…
€1,90 млн
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Агентство
Grekodom Development
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