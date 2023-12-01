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Жильё в Municipality of Kalamafka, Греция

1 объект найдено
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Kalamafka, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Kalamafka, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
€117,500
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Kalamafka, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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