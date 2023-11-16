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Таунхаусы в Municipality of Ilida, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната с furnishings в Ровиата, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Ровиата, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€450,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ilida, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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