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Коммерческая недвижимость в Municipality of Ilida, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 5 комнат с furnishings в Дунайка, Греция
Коммерческая 5 комнат с furnishings
Дунайка, Греция
Комнаты 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Здание находится в поселке Калакеика. На первом этаже имеются три помещения: 1е- 95 кв.м., 2…
€850,000
Realting.com
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