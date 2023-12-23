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Земельные участки в Municipality of Heraklion, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в District of Heraklion, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€640,000
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