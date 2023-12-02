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Коммерческая недвижимость в Municipality of Heraklion, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Heraklion, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается комбикормовый завод площадью 2000 кв.м. на Крите. Бизнес имеет структурированною п…
€4,25 млн
в месяц
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Grekodom Development
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