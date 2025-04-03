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Жильё в Municipality of Heraklion, Греция

1 объект найдено
Квартира 7 комнат в District of Heraklion, Греция
Квартира 7 комнат
District of Heraklion, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 150 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
$185,681
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Heraklion, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов