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Земельные участки в Municipality of Gazi-Kavrochorion, Греция

9 объектов найдено
Участок земли в District of Heraklion, Греция
Участок земли
District of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории …
$983,485
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Участок земли в District of Heraklion, Греция
Участок земли
District of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории …
$156,939
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Grekodom Development
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Участок земли в District of Heraklion, Греция
Участок земли
District of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 390 кв.м. на острове Крит. С возможностью …
$460,355
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Grekodom Development
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Участок земли в District of Heraklion, Греция
Участок земли
District of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории есть: подведе…
$1,46 млн
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Участок земли в District of Heraklion, Греция
Участок земли
District of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Площадь 3 942 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2425 кв.м. на острове Крит. На территории …
$1,32 млн
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Участок земли в District of Heraklion, Греция
Участок земли
District of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2890 кв.м. на острове Крит. На территории есть: подведе…
$288,400
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Участок земли в District of Heraklion, Греция
Участок земли
District of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Крит. На территории есть: подведе…
$189,707
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Grekodom Development
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Участок земли в District of Heraklion, Греция
Участок земли
District of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории …
$800,389
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Участок земли в District of Heraklion, Греция
Участок земли
District of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 380 кв.м. на острове Крит
$496,939
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