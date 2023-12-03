Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Municipality of Folegandros

Коммерческая недвижимость в Municipality of Folegandros, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Karavostasis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Karavostasis, Греция
Комнаты 1
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Недвижимость на продажу с 6 зданиями различного назначения в Фолегандросе. Здания состоят из…
€1,05 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти