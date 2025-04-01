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Земельные участки в Municipality of Fodele, Греция

2 объекта найдено
Участок земли в Фоделе, Греция
Участок земли
Фоделе, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Крит. На территории есть: подвед…
$224,240
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Агентство
Grekodom Development
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Участок земли в District of Malevizi, Греция
Участок земли
District of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 75 000 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу земельный участок на берегу средиземного моря, на острове Крит. Участо…
Цена по запросу
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Рейтинг 4.9 / 5:
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