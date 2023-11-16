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Магазины в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Код недвижимости: 1514 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 48 кв.м, на пер…
€50,000
Realting.com
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