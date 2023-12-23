Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Dafnes
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Municipality of Dafnes, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы
District of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Dafnes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти