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Земельные участки в Municipality of Dafnes, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Heraklion, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на острове Крит
€240,000
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Grekodom Development
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