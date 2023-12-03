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Коммерческая недвижимость в Municipality of Chondros, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Sarakinos, Греция
Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Sarakinos, Греция
Комнаты 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 272 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€550,000
в месяц
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Grekodom Development
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