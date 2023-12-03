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Жильё в Municipality of Chondros, Греция

1 объект найдено
Вилла 6 спален в Keratokambos, Греция
Вилла 6 спален
Keratokambos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 416 м²
Три одноэтажных дома с шестью спальнями, две кухни, полностью меблированные мебелью Бонтемпи…
€540,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Municipality of Chondros, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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