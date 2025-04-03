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Виллы с бассейном в Municipality of Chersonisos, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с бассейном в District of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната с бассейном
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу новая вилла на Крите. Вилла общей площадью 130 кв.м расположена на у…
$1,01 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Chersonisos, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов