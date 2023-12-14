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Земельные участки в Municipality of Chersonisos, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2050 кв.м. на острове Крит
€200,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. на острове Крит. Находится в районе Херсонис…
€365,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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