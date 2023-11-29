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Коттеджи в Municipality of Chersonisos, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Chersonisos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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