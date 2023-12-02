Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Chersonisos
  5. Квартиры

Квартиры в Municipality of Chersonisos, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
€278,300
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Chersonisos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти