Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Charason
  5. Квартиры

Квартиры в Municipality of Charason, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продаются две независимые квартиры площадью 165 кв.м в Гувесе.Первая квартира расположена на…
€330,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Charason, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти