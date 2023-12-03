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Жильё в Municipality of Charason, Греция

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продаются две независимые квартиры площадью 165 кв.м в Гувесе.Первая квартира расположена на…
€330,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€365,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€320,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Charason, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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