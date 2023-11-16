Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Халандри

Коммерческая недвижимость в Халандри, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Халандри, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Халандри, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Холаргос. Обект ранее использовался …
€300,000
Realting.com
Перейти