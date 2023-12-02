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Жильё в Municipality of Asimion, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в District of Gortys, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
District of Gortys, Греция
Комнаты 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 380 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€400,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Asimion, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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