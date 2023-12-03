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Таунхаусы в Municipality of Anopolis, Греция

Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kokkini Chani, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€230,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Anopolis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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