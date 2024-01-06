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Земельные участки в Municipality of Anopolis, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Kokkini Chani, Греция
Земельные участки 1 комната
Kokkini Chani, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уча…
€1,50 млн
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