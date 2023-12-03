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Коттеджи в Municipality of Anopolis, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kokkini Chani, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€320,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Anopolis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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