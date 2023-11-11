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Жильё в Municipality of Anopolis, Греция

1 объект найдено
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном в Kokkini Chani, Греция
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажунедавно построенная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит!Мы пре…
€450,000

Параметры недвижимости в Municipality of Anopolis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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