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Отели в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

коммерческая недвижимость
5
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1 объект найдено
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings в Нижняя Дева Мария, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Нижняя Дева Мария, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 391 м²
Количество этажей 1
Гостиница находится в стадии строительства, на полуострове Пелопоннес, в 500 метров от архео…
€1,50 млн
Realting.com
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