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Земельные участки в Municipality of Ancient Olympia, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кладеос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Олимпии.Участок …
€280,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Платанос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Платанос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 100000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории стр…
€1,000,000
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