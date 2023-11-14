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Квартиры в Municipality of Ancient Olympia, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Архея Олимпия, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Архея Олимпия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€60,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ancient Olympia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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