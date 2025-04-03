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Виллы с видом на море в Municipality of Aitania, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Chersonissos, Греция
Вилла 7 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$888,834
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Aitania, Греция

с видом на горы
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Рейтинг 4.9 / 5:
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