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Виллы в Municipality of Aitania, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€745,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Aitania, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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