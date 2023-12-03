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Земельные участки в Municipality of Agrinio, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Anatoliki Frangista, Греция
Земельные участки
Anatoliki Frangista, Греция
Площадь 500 м²
Код недвижимости. 1278 - Участок Аграфа ПРОДАЕТСЯ. Размер: 500 кв.м, Цена17.000 € Код: 1278 …
€17,000
в месяц
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