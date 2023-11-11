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Виллы в Municipality of Agios Ioannis, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кутсунари, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кутсунари, Греция
Комнаты 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажная вилла и 3 квартиры на первом этаже на участке в Кутсунари! Вилла площа…
€2,15 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кутсунари, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кутсунари, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 6 спальных ком…
€1,20 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Ioannis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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