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Коттеджи в Municipality of Agios Ioannis, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Agios Ioannis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Продается дом площадью 90 кв.м. в Кутсунари, южный Крит. Дом имеет три уровня и построен на …
€230,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кутсунари, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кутсунари, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€2,20 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Ioannis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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