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Таунхаусы в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция

Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 154 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€367,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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