Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Agia Galini
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipality of Agia Galini, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Агиа Галини, Греция
Вилла
Агиа Галини, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Резиденция предлагает 305 квадратных метров жилой площади в уединенном и спокойном районе, и…
$1,73 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Agia Galini, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти