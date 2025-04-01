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Земельные участки в Municipality of Achlada, Греция

4 объекта найдено
Участок земли в District of Malevizi, Греция
Участок земли
District of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 740 кв.м. на острове Крит. С возможностью строительства…
$188,327
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Grekodom Development
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Участок земли в District of Malevizi, Греция
Участок земли
District of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. С возможность…
$355,729
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Участок земли в District of Malevizi, Греция
Участок земли
District of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 898 кв.м. на острове Крит. На территории е…
$199,735
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Участок земли в District of Malevizi, Греция
Участок земли
District of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5400 кв.м. на острове Крит. На территории есть: подведе…
$2,84 млн
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Агентство
Grekodom Development
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