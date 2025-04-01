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Коттеджи с видом на море в Municipality of Achlada, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в District of Malevizi, Греция
Коттедж 3 комнаты
District of Malevizi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж -1/4
Предлагается на продажу: Исключительный особняк в Ираклионе, Крит!Откройте для себя воплощен…
$357,616
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipality of Achlada, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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