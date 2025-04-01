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Отели в Municipality of Achlada, Греция

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1 объект найдено
Отель 630 м² в District of Malevizi, Греция
Отель 630 м²
District of Malevizi, Греция
Число комнат 16
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Крит. У объекта есть солнечные батареи для нагр…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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