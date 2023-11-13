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Земельные участки в Municipal unot of Polichni, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3940 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€2,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2783 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 143 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 149 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 245 кв.м. в Салониках. На территории подве…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 900 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3900 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€1,85 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 640 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€310,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 257 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью пос…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4960 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€2,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 285 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€130,000
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