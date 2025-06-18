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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Zagora, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Загора, Греция
Коттедж 6 комнат
Загора, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$322,601
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Zagora, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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