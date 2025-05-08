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Отели в Municipal Unit of Zagora, Греция

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2 объекта найдено
Уникальная возможность: бутик-отель (off-market) в Загора, Греция
Уникальная возможность: бутик-отель (off-market)
Загора, Греция
Число комнат 19
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
С радостью представляю один из самых особенных объектов в нашем портфеле — бутик-отель , дос…
$2,48 млн
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Отель 900 м² в Макриррахи, Греция
Отель 900 м²
Макриррахи, Греция
Число комнат 33
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
$4,25 млн
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