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Земельные участки в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в смеющийся, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
смеющийся, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 360 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
€140,000
Realting.com
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