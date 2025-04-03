Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Vytina
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Municipal Unit of Vytina, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы в Municipality of Gortynia, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы
Municipality of Gortynia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 102 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$161,780
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vytina, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов