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Таунхаусы в Municipal Unit of Vytina, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Municipality of Gortynia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Municipality of Gortynia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 102 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€155,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vytina, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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